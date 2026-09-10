Erdoğan, ABB Başkanı Yavaş’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini de kabul eden Erdoğan dün ayrıca Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi'yi de Beştepe'de ağırladı. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Kabul basına kapalı yapıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör