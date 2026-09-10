Gazze’de protez dramı

Gazze'de soykırım yapan ve binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan terörist İsrail ordusunda görev yaparken yaralanan İsrailli askerini reklam yüzü olarak kullanan Adidas'a tepkiler sürerken, skandal Gazze'deki drama dikkatleri çekti. İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları ve ablukası, 4 bini çocuk toplam 8 bin Filistinliyi ampute bırakarak dev bir insanlık dramına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM verilerine göre; saldırılarda 4 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 8 bin Filistinli uzvunu kaybederek ampute oldu. Uzuvlarını kaybeden 8 bin yaralıdan sadece yüzde 3 ila yüzde 5'lik kısıtlı bir kesim protez tedavisine ulaşabildi. İşgal güçlerinin protez malzemelerinin Gazze'ye girişini resmen engellemesi ve bölgede yalnızca 8 protez teknisyeninin kalması nedeniyle binlerce mazlum sıra bekliyor. Mısır, Türkiye, Katar ve BAE gibi ülkelere tahliye edilebilen kısıtlı sayıdaki yaralıyla birlikte ancak birkaç yüz kişi proteze kavuşabildi.

Bölgede yetişmiş sadece 8 protez teknisyeninin kaldığı belirtilirken, 8 bine yakın Filistinli acil protez ve rehabilitasyon desteği bekliyor. Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), 2024 yılından bu yana Mısır'da Gazzeliler için ortez-protez çalışması yapıyor. Dernek, şu ana kadar hayata geçirdikleri 8 farklı projeyle 37'si erkek, 18'i kadın, 8'i de çocuk olmak üzere toplam 55 Gazzeliye 62 protez desteğinde bulundu. Öte yandan skandal reklam sonrası İsrail saldırıları sonucu kol ve bacaklarını kaybeden Gazzeli çocuklar çektikleri videosu ile dünyadaki ebeveynlere seslendi. Gazzeli ocuklar, "Adidas'tan alışveriş yapmayın" çağrısı yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör