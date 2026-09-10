İl Sağlık Müdürü Halil Nacar: Adana’nın sağlık hizmeti için çalışmalarımız aralıksız sürüyor!

Çukurova GİAD Başkanı Alperen Pişkin, babası Dr. Alper Pişkin'in 1988-1997 ve 1998-2002 yılları arasında toplam 16 yıl Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapması nedeniyle ziyaretin kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti. İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etmenin kendisinde farklı duygular oluşturduğunu belirten Alperen Pişkin, "Babamın yıllarca büyük bir özveriyle hizmet ettiği bu kurumda, bugün Adana'nın sağlığı ve geleceği için yapılan çalışmaları görmekten büyük mutluluk duydum. Bu nedenle ziyaretimiz benim için sadece bir kurum ziyareti değil, aynı zamanda ailemizin geçmişiyle bugün arasında kurulan çok özel bir bağ oldu" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar da, Adana'nın sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğüne değindi. Dr. Nacar, "Adana'mızın sağlık alanında sahip olduğu potansiyeli daha da ileriye taşımak için ekip arkadaşlarımızla birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle pandemi ve deprem süreçlerinde şehrimizin sağlık hizmetlerinin devamlılığı için önemli bir mücadele verdik. Bu süreçte Adanalıların desteğini ve dayanışmasını da daima yanımızda hissettik" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör