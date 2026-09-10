İzmir’de kurtuluş coşkusu

Kutlamalar Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de kente girerken kullandığı güzergâh üzerinde geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Kortejde AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da hazır bulundu. Yürüyüş boyunca vatandaşların ilgisi büyüktü. Evlerinin ve iş yerlerinin balkonlarına çıkan İzmirliler, korteji alkışlarla, bayraklarla ve el sallayarak selamladı. Kortejin en görkemli görüntülerinden birini ise 250 metrelik dev Türk Bayrağı oluşturdu. Basmane sokaklarından Cumhuriyet Meydanı'na uzanan dev bayrak, 9 Eylül coşkusunun simgesi oldu. Zafer Yürüyüşü'nün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene geçildi. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı. Protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BAYRAĞIMIZ GÖNDERE ÇEKİLDİ

Kutlamalar İzmir Valiliği'nde düzenlenen bayrak töreniyle devam etti. Törende Konak Atatürk Meydanı'na gelen Süvari Birlikleri, 104 yıl önce Yüzbaşı Şerafettin ve silah arkadaşlarının, İzmir Hükümet Konağı'na gelerek ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmesini canlandırdı. İzmirliler, 104 yıllık coşkuyu canlandıran Süvari Birlikleri'ni bayraklarla karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Etkinliklere daha sonra tekrar Cumhuriyet Meydanında devam edildi. Protokol mensuplarının halkı selamlayıp tören Alanına girişi sonrası saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşı eşliğinde göndere Türk Bayrağı çekildi. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde tebriklerini ileten mesajı okundu. Atlı Süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanında yürüyüş gerçekleştirdi, SOLO Türk gösteri uçuşu yaptı. Fener alayı düzenlendi.

TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YÂD EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Milli Mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör