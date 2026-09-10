Soyer’in 6 yıl hapsi istendi

İzmir'deki S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi soruşturması tamamlandı. O dönem kooperatifin başkanı olan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 12 yıla, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında ise "zimmete yardım" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, sanıkların kooperatifi 77 milyon 600 bin lira zarara uğrattıkları öne sürüldü. Aynı sanıklar hakkında soruşturması devam eden S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz ise üyeler adına yaptığı açıklamada, bir ev sahibi olmak için üye oldukları kooperatife bugün gelinen noktada 4 ev bedeli ödemek durumunda bırakıldıklarını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör