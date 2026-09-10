Özgür Çelik’in belirlediği meclis üyeleri AK Parti’ye geçti

Bahçelievler'de iki buçuk yıldır meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP- Yeni Parti grubu, ilçeye yapılacak yatırımların, sosyal yardımların ve kentsel dönüşüm hamlelerinin önünü tıkamak için adeta seferber olmuştu. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her projede yapıcı olmak yerine engellemeyi seçen Yeni Parti- CHP grubunda 3 meclis üyesi partilerinden istifa etti. AK Parti'nin hizmet siyasetine katıldı.

ROZETLERİ İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR TAKTI

CHP'li meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Bu katılımın ardından meclis aritmetiği tamamen değişti ve çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

ÖZGÜR ÇELİK'İN BELİRLEDİĞİ İSİMLERDİ

AK Parti'ye geçiş yapan isimlerden Levent Arısüt ve Barış Ural'ın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde bizzat kendi eliyle kontenjan adayı olarak meclis üyesi listesine yazdığı isimler olduğu öğrenildi. Uzun yıllar siyaset yaptığı ve adeta "kendi kalesi" olarak gördüğü Bahçelievler'de CHP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde meclis üyelerini tek tek kendi belirleyen Yeni Parti İl Başkanı Çelik'in Bahçelievler'de kendi belirlediği isimlerin AK Parti'ye geçmesi, parti içindeki yönetim krizini bir kez daha net bir şekilde gözler önüne serdi.

HİZMETİN ÖNÜNDEKİ BARİKATLAR YIKILDI

Katılımlarla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. Üç meclis üyesinin saf değiştirmesiyle birlikte meclisteki üye sayısını 23'e yükselten Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu elde ederken, üye sayısı 22'ye gerileyen CHP ise azınlık konumuna düştü. Meclis aritmetiğinin Cumhur İttifakı lehine değişmesiyle 31 Mart 2024'ten bu yana yapılması planlanan her projeye ve hizmete meclis kararlarında "hayır" oyu vererek engel olan Yeni Parti -CHP'nin ideolojik engellemeleri de sonlandı.

15 TEMUZ SKANDALINA İMZA ATILMIŞTI

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin Temmuz 2026'daki oturumunda, ilçe sakinlerinin hizmetlerine takoz siyaseti yapan CHP zihniyetinin milli değerlere karşı hazımsızlığı bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Milletin destan yazdığı 15 Temmuz'u kasten görmezden gelen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş, kendisine tepki gösteren AK Parti grubuna karşı hain darbe girişimi için alenen "tiyatro" ifadesini kullanmıştı. Aynı skandal oturumda o dönem CHP Grup Başkanvekili olan İBB Meclisi 2'nci Başkan Vekili Gencay Özkan da geri kalmamış, aziz şehitlerin hatırasıyla alay edercesine "Bahçelievler'de de 15 Temmuz şehitleri varmış!" şeklinde küçümseyici ve çirkin bir tavır sergilemişti. 15 Temmuz Şehit ailelerinin protestosuyla başlayan süreçte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iki isim hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Şehitlerin hatırlarını ve yakınlarının acısını hiçe sayan CHP'li meclis üyelerinin tavırları geçen 7 Eylül'deki ilçe meclisin ilk oturumunda kavgayla sonuçlanmıştı. AK Parti grubu, hakkında adli soruşturma açılan meclis başkanvekilinin oturumu yönetmesine karşı çıkması üzerine üyeler arasında yumruklu kavga çıkmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör