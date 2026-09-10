SON DAKİKA | Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu’da: Önümüzdeki seçimleri başarıyla atlatacağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarımla ve parti teşkilatımla en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Rabbim bizlere bu birlik ve beraberlik içinde nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Önümüzdeki yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör