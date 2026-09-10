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  • SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2. dalga operasyon! 9 şüpheli gözaltında: Aralarında doktor ambulans şoförü var!

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2. dalga operasyon! 9 şüpheli gözaltında: Aralarında doktor ambulans şoförü var!

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheli arasında doktor ve ambulans şoförünün olduğu belirtildi. İşte detaylar

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2. dalga operasyon! 9 şüpheli gözaltında: Aralarında doktor ambulans şoförü var!
ATAKAN IRMAK
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Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve sağlık çalışanları yer alıyor.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2. dalga operasyon! 9 şüpheli gözaltında: Aralarında doktor ambulans şoförü var!

GAZETECİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA

Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kişiler arasında doktor, medya mensupları ve sağlık personelinin yer aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2. dalga operasyon! 9 şüpheli gözaltında: Aralarında doktor ambulans şoförü var!

GÖZALTINDAKİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı listesinde yer alan isimler şu şekilde; Turgay Tamer,(Doktor), İdris Tiftikci (Kameraman), Selahattin Günday (Muhabir), Ahmet Göksel Erdoğan (Ambulans Şoförü), Mahmut Arslan (Ambulans Şoförü), Özlem Uslu Öz (ATT Personeli), Emre Atmaca (ATT Personeli), Tuba Koç (ATT Personeli), Nesrin Kaya Altınova (ATT Personeli)

#KAŞİF KOZİNOĞLU

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