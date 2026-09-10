SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında çarpıcı gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLER İFADE VERİYOR

Aralarında FETÖ firarisi gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün de bulunduğu 11 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin Jandarma Özel Ekibi'ndeki sorgusu tamamlandı. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularına başlanacağı öğrenildi.

KOZİNOĞLU'NUN MEZARI AÇILIYOR

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyenin ve operasyonun seyrini değiştirecek kritik bir karara imza atarak feth-i kabir kararı verdi. Önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun mezarı açılarak doku örnekleri alınacak. Cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği, ölümünden hemen önce talep ettiği Corasprin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik incelemeler gerçekleştirilecek.