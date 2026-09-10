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  • Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, dün yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü’nün ‘Kuruçaylar’ suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği de tespit edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Gürcü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında savcılık, 4 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişinin tutuklanmasını talep etmiş ve mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

O AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

elediye eski Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi Avukat Elifnur Gürcü ile cinsel içerikli WhatsApp mesajları soruşturma dosyasına girmiş ve gündem olmuştu. Çiçek'in WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, dün yakalanarak gözaltına alındı.

Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü'nün 'Kuruçaylar' suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.

Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elifnur Gürcü sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İLKAY ÇİÇEK #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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