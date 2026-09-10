Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, dün yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü’nün ‘Kuruçaylar’ suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği de tespit edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Gürcü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında savcılık, 4 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişinin tutuklanmasını talep etmiş ve mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
O AVUKAT GÖZALTINA ALINDI
elediye eski Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi Avukat Elifnur Gürcü ile cinsel içerikli WhatsApp mesajları soruşturma dosyasına girmiş ve gündem olmuştu. Çiçek'in WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, dün yakalanarak gözaltına alındı.