Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü tutuklandı! Kuruçaylar suç örgütü detayı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında savcılık, 4 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişinin tutuklanmasını talep etmiş ve mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.