Son Dakika | MSB’den Avrupa Parlamentosu’na tepki: Mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, "Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi'nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz." dedi.

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