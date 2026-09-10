Sulama kanalları yer altına alınacak

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana'ya çok büyük yatırımların geleceğinin müjdesini verdi. SABAH Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden milletvekili Doğru, özellikle tarımla ilgili yatırım ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sulama ile ilgili çok büyük ve ciddi projelerin olduğunu vurgulayan Doğru, sulama kanallarının kalkacağını ve basınçlı kapalı sulama sistemine geçileceğini kaydetti.

TOPRAK KORUNACAK

İlk etapta İmamoğlu bölgesinde yaklaşık 400 bin dönümlük araziyi sulama projesine dahil ettiklerini ifade eden Doğru, "Bu sene 38 bin dönüm, seneye 40 bin dönüm yapılacak. Etap etap 1 milyon dönüm arazinin tamamını kapalı sisteme alıyoruz. Ama daha büyüğünü Seyhan Ovası'nda hayata geçireceğiz. Şu andaki mevcut barajları yerin altına alıyoruz. Projeyi bitirdik, ihalesini bu ay içinde yapacağız. Projenin maliyeti 2,5 milyar dolar olacak. Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Tarsus'ta 1 milyon 650 bin dekar araziyi sulayacağız. Muhteşem bir eser olacak. Vatandaş arazisini damlama sistemiyle sularken sudan ve enerjiden tasarruf edecek. Üreticinin verimi artacak, daha az masraf yapacak. En önemlisi toprağı koruyacağız" diye konuştu.

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Tarımsal faaliyetlerinin bir diğer önemli projelerinin Karataş ilçesindeki Sera OSB ile ve Su Ürünleri OSB olduğunun altını çizen Abdullah Doğru, "Şu an Sera OSB hayata geçmeye başladı. Bu yılın sonunda üretime başlayacak. Bu iki projede 10 bin kişiyi istihdam edeceğiz. Adanamızın yatırımlarını daha fazla artırma ve cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



10 YILDA 300 KİŞİ SULAMA KANALLARINDA HAYATINI KAYBETTİ

ADANA'da sulama kanallarında boğulmalar yıllardır önemli bir sorun. Verilere göre kentte her yıl ortalama 25-30 kişi serinlemek isterken hayatını kaybediyor. 2024'te son 10 yılda yaklaşık 300 kişinin kanallarda boğulduğu belirtilirken, 2026'da da 28 ölüm bildirildi. Kapalı sulama sistemiyle bu can kayıplarının da azalması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör