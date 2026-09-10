TDV’den Gazze’ye 3 yılda 63 milyon dolarlık yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'ye 3 yıl içinde 63 milyon dolarlık insani yardım ulaştırdı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 3'üncü yılını doldurmaya yaklaşırken, Türkiye Gazze'ye insani yardımlarını bir an olsun eksiltmedi. TDV, savaş mağduru Gazzelilere; gıda, içme suyu, sağlık, barınma ve hijyen gibi farklı alanlarda toplam 63 milyon 485 bin dolar değerinde insani yardım ulaştırdı. Yardımlar Gazze içerisinden, Mısır ile Ürdün üzerinden ve Türkiye'den deniz yoluyla olmak üzere üç farklı kanaldan ulaştırılıyor. Bugüne kadar toplam 15 milyon 753 bin kişilik 3 bin 361 TIR yardım malzemesi ulaştırıldı. Bunun 40 milyon 376 bin dolarını doğrudan Gazze'den temin edilen yardımlar oluşturuyor.

İLAÇ VE İŞİTME CİHAZI DESTEĞİ

Gıda ve sıcak yemeğin yanı sıra hastaneler için yakıt ve tıbbi malzeme de gönderildi. Son 3 seneki kurban organizasyonları kapsamında da toplam 1 milyon 716 bin kilogram kurban eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İsrail'in bombardımanlarında işitme yetisini kaybeden Gazzelilere de 3 bin 500 işitme cihazı ulaştırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör