Üniversitede bir ilk: 75 günde hafız oldular

İLİM Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle gerçekleşen '75 Günde Hafızlık Programı'ndan mezun olan 40 kız öğrenciye, hafızlık belgeleri verildi. 75 Günde Hafızlık Programı belge takdimi dolayısıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde düzenlenen programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük ile aileler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, '75 Günde Hafızlık Programı'ndan mezun olan 40 kız öğrenciye, hafızlık belgeleri verildi. Kapanışında ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu dua etti.

'DÜNYADA BENZERİ YOK'

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "75 Günde Hafızlık Projesi'nin bir üniversitenin bünyesinde olması; bunlar akla hayale gelir şeyler değil eskiden. Dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu ortaya çıktı. Hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İZÜ bünyesinde kurulacak olan Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi'ne İlim Yayma Vakfı olarak Eyüpsultan'da yer tahsis ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılmasıyla ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüpsultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin. Hafızlığın her yönünün akademik olarak, bilimsel olarak çalışılmasıyla da bu hizmeti inşallah büyütmenin takipçisi olacağız. İnşallah hem hafızlarımız hem hafızlarımızın bereketi, hafız olmayanlarımıza da o kutlu hedefi aşılar, bizlere örnek olur" dedi. SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör