Yasa dışı bahise yapay zekâlı takip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele" panelinde, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 öncelik alanı, 37 hedef ve 71 eylemden oluşan Eylem Planı'nın kararlılıkla uygulandığını belirtti.

Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar ağlarının kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzeni ile ekonomik güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Kiralık hesaplar ve yasa dışı ödeme altyapılarının yapay zekâ kullanılarak engelleneceğini belirten Yılmaz, suç yöntemlerinin hızla tespit edilerek riskler büyümeden müdahale edileceğini ifade etti.

Yasadışı bahis ve kumarı özendiren içeriklerin önlenmesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Yılmaz, riskli hesaplara tedbir uygulanması için hukuki altyapı geliştirildiğini, suç örgütü faaliyeti kapsamında veya çocukların kullanılmasıyla işlenen suçlarda ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Hapis cezaları ile adli ve idari para cezalarının artırılması için teknik çalışma yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, 517 yasa dışı yayın yapan internet sitesi ile bunlara oyun ve içerik sağlayan 109 tedarikçi platformun kaynak ülkelerinin belirlendiğini, 53 ülkeden geri dönüş alındığını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise dijital kumarın algoritmalarla bağımlılığı körüklediğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör