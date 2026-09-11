46 faili meçhul aydınlatıldı

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek dönemindeki 6 aylık süreçte adalet teşkilatında vatandaş odaklı büyük bir dönüşüme imza attı. Fiziki altyapıdan dijitalleşmeye, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasından çocuk adaletine kadar pek çok alanda tarihi adımlar atıldı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı dâhil 7 yeni ihtisas dairesi kuruldu. 638 faili meçhul dosya yeniden incelenirken; 40 dosyada 46 kişinin hayatını kaybettiği olay aydınlatıldı, 90 şüpheli tutuklandı. Örgütlü ve narkotik operasyonlarında ise 25 binin üzerinde tutuklama gerçekleşti.

DURUŞMADA 3 AY SINIRI

TBMM'de kabul edilen 12. Yargı Paketi ile duruşma aralarının 3 ayı geçmemesi esası getirildi. "Suça sürüklenen çocuk" tanımı "Adli süreçteki çocuk" olarak değiştirilerek eğitici ve koruyucu tedbirler önceliklendirildi. Uzayan davalar için yapay zekâ destekli "Alo Adalet 135" hattı pilot illerde devreye alındı. Avukatlar için "e-Avukat" ile cezaevleriyle görüntülü görüşme imkânı sunulurken, 81 ilde 5,7 milyondan fazla e-duruşma icra edildi.

15 BİN TAZE GÜÇ

6 ayda arabuluculuğa gelen 1,1 milyonu aşkın dosyanın 460 bin 595'i anlaşmayla sonuçlandı. Noterliklerdeki Güvenli Ödeme Sistemi'nde işlem hacmi 3 trilyon lirayı aştı. Teşkilata 15 bin yeni personel alımı başlatıldı, havalimanı adliyelerinde 415 kişi hakkında işlem yapılarak seyahat mağduriyetleri önlendi. Ayrıca 30 ülkeden 211 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör