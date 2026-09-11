Ahbap vurgununda 245 milyon doların izi sürülüyor

AHBAP soruşturmasında toplanan 245 milyon dolarlık yardımın izinin sürüldüğünü ifade eden Gürlek, dosyaya yeni mağdurların eklendiğini belirtti.

MAĞDURLAR SINIRLARI AŞTI

ABD'de klinik sahibi bir kişinin, Haluk Levent'in kendisinden 4 milyon 600 bin dolar aldığını ve elinde senet olduğunu belirterek başvuruda bulunduğunu açıklayan Gürlek, elden verilen paralar, gayrimenkul devirleri ve mali hareketlerin savcılıkça mercek altına alındığını söyledi. AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada yapılan 5'inci dalga operasyonda İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 49'u gözaltına alınmıştı. Soruşturmada şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle, 7'si ev hapsi, 22'si imza/yurtdışı adli kontrol tedbiri verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4.3 MİLYAR TOPLANDI

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edildi ancak karanlık noktalar ortaya çıktı. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör