AK Parti’de hizmete rozet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MKYK toplantısının ardından 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Erdoğan takdim etti. CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Muş Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AK Parti'ye katıldı.

Partiye yeni katılım sağlayan 4 belediye başkanına parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısının ardından düzenlenen törenle başkanlarına başarılar dileyerek rozetlerini eliyle taktı.



'DURMAK YOK, GÜZEL FOÇA...'

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti cephesinden ilk mesajlardan biri Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, sosyal medya hesabından Erdoğan ile Saniye Bora Fıçı'nın el sıkıştığı fotoğrafıyla "Hayırlı olsun. Güzel Foça... Durmak Yok..." mesajını paylaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör