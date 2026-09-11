‘Aşkım’lı para trafiği

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan evli ve 2 çocuk babası İsmail Yetişkin (50) ile sevgilisi Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Aşkım", "hayatım", "bebeğim" hitaplarının yer aldığı mesajların birinde

Acar'ın Yetişkin'e "Çarşamba günü gelirken bana 300 bin TL getir" dediği, bu parayla kredi kartlarını kapatacağını ve bir bölümünü kendisi için kullanacağını yazdığı, başka bir yazışmada yine Acar'ın Yetişkin'den ev kirası, faturalar ve ailesine göndermek için 150 bin TL istediği görüldü. Savcılık ifadesinde evinin kirasını

İsmail Yetişkin'in ödediğini, kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine para verdiğini söyleyen Acar, ayrıca Mart 2025'te aldığı otomobilin 765 bin TL'lik bedelinin 300 bin TL'lik bölümünü İsmail Yetişkin'in verdiğini, kalanını da kendisi aynı zamanda Yetişkin'in şoförü olan kardeşi Aykan Dalbudak'ın karşılandığını anlattı. Kayıtlar ikilinin araç ilanlarını birbirlerine göndermeleri de yer aldı.

BEDAVA TATİLLER..

Mesajlarda ikilinin Antalya, Muğla ve farklı şehirlerde otel planları yaptığı görülürken Acar, İsmail Yetişkin'le Antalya, Muğla/Bodrum ve farklı şehirlerdeki otellerde birlikte kaldığını, bazı seyahatlere belediyeye ait araçla gittiklerini, bazılarında aracı kardeşinin kullandığını anlattı.

Acar, Yetişkin'in seyahatlerde genellikle iki oda tuttuğunu belirterek, kayıtlarda kardeşi ile kaldığı görünse de gerçekte Yetişkin'le kaldığını söyledi. Mesajlarda Yetişkin'in, "Aykan'la seni bir oda olarak alacağız, ben seninle kalacağım" cevabını verdiği görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör