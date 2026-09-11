Çapkın başkan çetenin eline düştü

İzmir'de geçen ay "Rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan sevgilisi avukat Elifnur Gürcü, Kuruçaylar suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki İlkay Çiçek'in avukat sevgilisi Elifnur Gürcü ile cinsel içerikli WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı. Bu yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Avukat Elifnur Gürcü'nün Kuruçaylar Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Gürcü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elifnur Gürcü'nün "Kuruçaylar Suç Örgütü" tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği öne sürüldü. Tutuklu İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış, kendisi de partisi CHP'den istifa etmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör