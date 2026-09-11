Çelik: SDG feshedildi, takibini yapıyoruz

Çelik: SDG feshedildi, takibini yapıyoruz
MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakından takip ediyoruz. SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurların, terörden arındırılarak ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılmasını ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi, oradaki entegrasyon sürecini takip etmeye devam ediyor.
Ortadoğu'daki sorunların nedeni soykırım şebekesi. Filistin'de yerleşimci yok, hırsız var. Sorunun kaynağı Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarıdır.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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