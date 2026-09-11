CHP ve Yeni Parti'de çalıntı kürsü kavgası
CHP'de yaşanan siyasi kopuş Edirne'de yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Baran Kayhan, üzerinde CHP amblemi ve "Edirne İl Başkanlığı" yazısı bulunan kürsünün parti binasından kaybolduğunu, daha sonra aynı kürsüyü YENİ Parti logosuyla gördüklerini söyledi. YENİ Parti tarafı ise kürsüyü vakti zamanında kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını ve partinin demirbaşı sayılmadığı gerekçesiyle alınmasının hakları olduğunu savundu.YENİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, "İki tane kürsü vardı. İl başkanımız yaptırmış onları. Biz yaptırdık, biz aldık." ifadelerini kullandı.
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