CHP'de Mansur Yavaş krizi! Beştepe'deki kabul sonrası zehir zemberek sözler: "Büyük hayal kırıklığı"

CHP ve Yeni Parti arasındaki kriz ortamı sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe 'de kabulü parti içinde büyük tepkilere neden oldu. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül'de gerçekleşen bu kabul CHP'de yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın toplantısında Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi.

CHP'nin tehditle ve korkutularak hareket etmeyeceğini söyleyen Öztrak, "Bunun dışında Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum." diye konuştu.

YAVAŞ'IN PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİASI

Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu olursa ne tutum takınacaklarına ilişkin soruya Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." dedi.

Gazetecinin "size gelen bir duyum var mı, şu partiye, bu partiye geçeceği yönünde" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır. Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız." yanıtını verdi.