Darbenin yolu sokakta döşendi
Türkiye, yarın 46'ncı yılını dolduracak 12 Eylül darbesine bir gecede sürüklenmedi; o sabaha giden yol, yıllar boyunca biriken siyasi krizler, ekonomik darboğaz ve güvenlik sorunlarıyla adım adım döşendi. 12 Eylül denildiğinde hafızalara tankların caddelere çıktığı, siyasetin susturulduğu ve demokrasinin askıya alındığı o sabah geliyor. Ancak 12 Eylül'ü yalnızca darbenin ilan edildiği saatlere sıkıştırmak, Türkiye'yi o noktaya getiren süreci eksik bırakıyor. Çünkü 12 Eylül'ün zemini çok daha önce oluşmaya başladı. 1970'lerin ikinci yarısında Türkiye, birbiri ardına gelen siyasi krizlerin, ekonomik sıkıntıların ve güvenlik sorunlarının içine sürüklendi. Meclis'teki siyasi dengeler giderek kırılganlaşırken sokaklarda da gerilim tırmandı. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de düzenlenen miting sırasında çıkan olaylarda 34 kişi hayatını kaybetti.16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yönelik saldırıda 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Aynı yılın sonunda Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar Türkiye'nin hafızasına kazındı. 19-26 Aralık 1978'de meydana gelen olaylarda resmi verilere göre 111 kişi hayatını kaybetti.
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