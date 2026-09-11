Gülistan’da kimyasal şüphesi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında şok ayrıntılar paylaştı. Doku'nun naaşının birkaç kez yer değiştirilerek Pertek yoluna götürüldüğüne dair beyanlar olduğunu söyleyen Gürlek, kimyasal maddelerle tamamen imha edilmiş olma ihtimalinin incelendiğini vurguladı. Delilleri karartmaya çalışan kamu görevlilerine rest çeken Bakan, "Vali de olsa makamına bakılmaz, gereği yapılır" dedi. Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin cep telefonuna dair henüz giderilemeyen bazı belirsizliklerin bulunduğunu aktardı.
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