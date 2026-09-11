İkinci dalgada 10 gözaltı
Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu dosyasına değinen Gürlek, yurt dışındaki firari bir cezaevi personelinin kilit beyanları sonrası yeni adli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Ölüm nedenine ilişkin zehirlenme, ilaç etkisi, kalp krizi ve cinayet dahil tüm ihtimallerin araştırıldığını kaydetti. İkinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi arasında doktor Tugay Tamer, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü ve 2 gazetecinin de olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, 2'si savcılık işlemlerinin ardından, 7'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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