Kadın başkanlar buluşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili kadın belediye başkanları ile görüştü. Dün AK Parti Kongre Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Başkanı Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) öncesin de partili kadın belediye başkanlarını kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

AFYON VE AYDIN DA MASADA

AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kabulde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da başkanlara eşlik etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı görüşmede hazır bulundu. Kabulde CHP'den istifa ederek dün AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör