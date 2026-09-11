Rahatsız olan varsa gereğini yaparım
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki akşam Başkan Erdoğan ile Külliye'de yaptığı görüşme üzerinden polemik üretenlere cevap verdi: Görüşmenin tek gündemi Ankara. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değild. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin (CHP ve Yeni Parti) genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
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