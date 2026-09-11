Seçimleri başarıyla atlatacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam memleketi Rize Güneysu'ya geldi. Burada kendisini selamlayan hemşehrilerine seslenen Erdoğan, "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" dedi. Otobüs içerisinden kısa bir konuşma yapan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan şunları kaydetti: "Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm Bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum."
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