SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz. Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık; ilk günkü gibi bu ülkeye sevdalıyız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka gerçekleşecek. Ülkemizi bir dünya devi yapmakta kararlıyız.
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