SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz. Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık; ilk günkü gibi bu ülkeye sevdalıyız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka gerçekleşecek. Ülkemizi bir dünya devi yapmakta kararlıyız.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#RİZE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý