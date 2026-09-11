Türkiye, devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu yetkili makamlara teslim etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesine de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti.

İki bakan, yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Göktaş, Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık."

MUTLU BİR GELECEK BEKLİYOR

Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortamın sevgi dolu bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Göktaş, aile bağları bulunan Suriyeli çocukların ailelerine yeniden kavuşmalarını hedeflediklerini belirtti. Göktaş, "Onları huzurlu, mutlu bir gelecek beklediğine yürekten inanıyoruz. Bizler her daim çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

ÖNCELİK SEVGİ DOLU GÜVENLİ ORTAMDA BÜYÜME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temel önceliğinin çocukların sevgi dolu ve güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak olduğunu belirten Göktaş, Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların geri dönüş süreçlerinin de başlatıldığını kaydetti. Göktaş, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceğini ifade ederek çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini aktardı.

Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade eden Göktaş, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir" diye konuştu. Göktaş, "Türkiye'nin çok selamları var. Her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İNSAN TAŞ VE BETONDAN ÖNCE GELİYOR

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat da Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinde aile ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek, yeniden imar sürecinin yalnızca binaların yeniden inşasından ibaret olmadığını, insanın taş ve betondan önce geldiğini söyledi. Kabavat, Türkiye'den bir kadın Bakan'ın Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Göktaş'ı ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye'nin Suriye'deki savaş ve kriz yıllarında milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kabavat, Türkiye'ye bu süreçte gösterdiği destek ve ev sahipliği için teşekkür etti. Kabavat, "Biz komşuyuz, ortak bir tarihimiz var. İnşallah ortak bir geleceğimiz de olacak. Birbirimizden öğrenebileceğimiz bir ortam oluşturmayı diliyoruz." diye konuştu.