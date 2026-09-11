Uyuşturucu baronu kıskıvrak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, İstanbul Emniyeti ve EGM Narkotik ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Yakut'un, 2017'den bu yana firari olarak arandığını ve farklı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgütünü yönetmeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, örgütün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği, Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu kaydedildi
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