Adalet Bakanı Gürlek’ten 12 Eylül mesajı: Vesayetçi anayasayı geride bırakacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınlandı. 12 Eylül darbesinin demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu belirten Gürlek, darbe ile birlikte askeri vesayetin millet iradesini gasp ettiğini ve sivil siyasetin kesintiye uğratıldığını ifade etti. Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirterek, "12 Eylül, milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır" dedi.

"1982 ANAYASASI'NI GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sivil anayasa vurgusu yapan Gürlek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı. Gürlek, milletin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın Türkiye'ye kazandırılmasının gelecek nesillere karşı tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"VESAYET ODAĞI BULUNMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Gürlek, "Millî iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.