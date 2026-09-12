AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül yıldönümünde demokrasi vurgusu: Söz de karar da milletindir!

ULUCANLAR ÖNÜNDE SEMBOLİK "1980 NUMARALI SANDIK" KURULDU

Etkinlik kapsamında, darbe dönemlerinde millet iradesinin susturulmaya çalışılmasına tepki olarak 81 ille eş zamanlı şekilde "1980 Numaralı Sandık" kuruldu. Program sonunda gençler ve vatandaşlar, demokrasi ile milli iradeye dair duygu ve düşüncelerini yazarak bu sembolik sandığa bıraktı.

Adnan Menderes'in "Yeter! Söz milletindir" sözünün bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Yeter! Söz de karar da milletindir" anlayışıyla sürdüğünü vurgulayan Atasoy, Türkiye'nin geleceğine ve istikametine yalnızca milletin karar vereceğini belirterek açıklamayı tamamladı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör