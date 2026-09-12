AK Parti'nin 25. yılına özel "Türkiye Bülteni" yayımlandı

Dergide, AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Anma Programı başta olmak üzere Başkan Erdoğan 'ın ağustos boyunca katıldığı programlar, ikili görüşmeler ve basın toplantılarının haberlerine yer verildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan " Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı"nın kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmadaki "Gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor" ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı, "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözü başta olmak üzere yıllara yayılan sözlerinin tarihlerine yer verilen görselin bulunduğu dergide, 10 maddede özetlenmiş AK Parti 25. Yıl Vizyon Belgesi de yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın "One minute" açıklaması başta olmak üzere önemli açıklamalarının yer aldığı gazete manşetleri de dergide yer buldu.

Öte yandan "Bir AK Parti eseridir" başlığı altında, Fatih Sondaj Gemisi, TOGG, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TCG Anadolu gibi büyük projeleri betimleyen ve illüstrasyon tarzıyla hazırlanmış dijital afişler de dergide dikkati çekti.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dergimizin 213. sayısında, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan çeyrek asırlık yürüyüşümüzü, milletimizle kurduğumuz güçlü bağdan teşkilatımızın emeğine, Türkiye'nin değişim ve dönüşümünden Türkiye Yüzyılı hedeflerine uzanan kapsamlı bir perspektifle ele alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı"nın linki de yer aldı.