Azerbaycan’dan, Aziz Sancar’a büyük vefa
Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi'nın (AMEA) Riyaset Heyeti toplantı salonunda Nobel Ödülü sahibi, AMEA'nın fahri üyesi, Profesör Aziz Sancar'ın 80. yaş gününe ithaf edilen bilimsel konferans düzenlendi. AMEA'nın Biyoloji ve Tıp Bilimleri Bölümü ile AMEA'nın Riyaset Heyeti aparatının Bilimin Yaygınlaştırılması Şubesi'nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe AMEA Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Milli Meclis'in Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Urud, Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği temsilcisi Alptekin Cihangir İşbilir, bilim ve sağlık alanının temsilcileri, AMEA Riyaset Heyeti üyeleri ve diğer kişiler katıldı. Aziz Sancar ve UNEC Rektörü Adalet Muradov konferansa çevrim içi olarak bağlandı. Sanacar, Türk dünyasının yetenekli gençlerinin bilime yönlendirilmesinin ve onların bilimsel faaliyetlerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.
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