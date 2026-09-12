Bakan Çiftçi’den 12 Eylül mesajı: “Millİ irade, vesayete asla boyun eğmeyecektir”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çiftçi, 12 Eylül darbesini Türkiye'nin demokrasi tarihine sürülmüş "kara bir leke" olarak nitelendirdi. Darbenin milletin seçme ve seçilme hakkını gasbettiğini, siyaseti susturduğunu belirten Çiftçi, cezaevlerinde yaşanan zulüm ve işkenceler ile idamların toplumun hafızasında derin yaralar açtığını ifade etti. Türkiye'nin artık iradesine ipotek konulan bir ülke olmadığını vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet iradesini hedef alan hiçbir vesayet girişimine izin vermeyeceklerini belirtti.

"DARBELER DÖNEMİ KAPANDI"

Çiftçi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde de milletin darbeci zihniyetin karşısına dikildiğini belirterek, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlatan Çiftçi, millî iradeyi hedef alan tüm darbeci zihniyeti ve vesayet heveslerini kınadı. Çiftçi paylaşımında, "Millet iradesini hedef alan hiçbir güç, hangi kılığa bürünürse bürünsün, Türkiye'nin istikametini tayin edemeyecektir. Bu ülkenin geleceğine yalnızca milletimiz karar verecektir" ifadelerini kullandı.