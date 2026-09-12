Bakanı Gürlek’ten şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden Iğdır'da meydana gelen elim kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a başsağlığı diledi. Bakan Gürlek, "Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bakan Gürlek, kazada yaralanan personellere acil şifalar temenni ederek, "En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.