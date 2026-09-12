Bilal Erdoğan: Türkiye mirasımızdan getirdiğimiz güzellikleri dünyaya tanıtmada örnek olmalı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Kendime göre önerim, bazı haberlerin 'kötülük haberleri' diyelim bunlara, sansürlü ve belli saatten sonra yayınlanması lazım. Günün herhangi bir saatinde kötülük haberinin insanların karşısına çıkamaması, buna izin verilmemesi lazım. Sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla da aynı şekilde kötülük haberlerinin 16 yaş altındakilerin karşısına gelmemesiyle ilgili tedbirlerin alınmasına ihtiyacımız var." dedi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nın lansmanında konuşan Bilal Erdoğan, "İyilik Var" diyebilmek için bir arada olduklarını belirterek, bugün buradan yüksek bir sesle topluma iyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabilmeyi ve çocuklara dünyada iyiliğin egemen geleceği bir dünyada yaşamanın mümkün olduğunu anlatabilmeyi temenni etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde kurulmasına öncülük ettiği Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfında (TÜRGEV) vakıf hizmetine başladığını anlatan Erdoğan, TÜRGEV Vakıf Meclisi Üyesi olarak çalışmalarına devam ederken, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde anaokulundan lise sona kadar öğrencilerin eğitimine farklı bir pencere aralamak için de mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan, YETEV'de çocukların iyi bir eğitim alması için gayret ettiklerini, başarılı öğrencilere burs imkanları sunduklarını, Türk Müziği İlkokulu'nda çocukların Türk musikisiyle küçük yaşlarda tanışmasını arzu ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünyada eşi benzeri olmayan, yetenekli çocuklarımızı 6 yaşında tespit edip onlara gelir durumlarına göre de burs imkanı sunarak Türk müziği eğitimini çok erken yaşta vermek suretiyle bir ufuk açmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü Türk müziğimizin, kendi müziğimizin desteklenmesine ihtiyaç var. Türk müziğine de bir şans tanınsın, bazı deha çocuklarımız hiç olmazsa Türk müziğinde de olsun diye böyle bir çalışmayı destekledik."

İlim Yayma Vakfında, akademik hayatlarını ilerletmek isteyen üst düzey akademisyenleri İlim Yayma Ödülleri ile teşvik etmeye çalıştıklarını, ayrıca vakfın her yıl binlerce öğrenciye burs desteği sunduğunu aktaran Erdoğan, küçük ölçekte yapılan iyiliklerin kamu eliyle büyütülmesinin ve kurumsallaştırılmasının çok takdire şayan olduğunu ifade etti.

"KÖTÜLÜĞÜN BU DENLİ REKLAMININ OLDUĞU BİR ZAMANDA İYİLİĞİN DE REKLAMINI YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Bilal Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı olarak bünyelerindeki bütün vakıf ve derneklerin iyiliği kurumsallaştırma çabasını desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "Eğitim, çalışma hayatında edindiğim tecrübeyle 'Türkiye'deki vakıf ve derneklerimizin profesyonelliğini, kurumsallığını nasıl geliştirebiliriz?' diye çalışmalar yaptım. Peygamber Efendimizin meşhur hadisi var. 'Bir elin verdiğini diğer elin bilmemesine' dair çok ciddi toplumumuzda da bir bilinç var. Ama kötülüğün bu denli reklamının olduğu bir zamanda düşünüyor insan, biraz herhalde iyiliğin de reklamını yapmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bu konuda medyaya da büyük görevler düştüğünü vurgulayan Erdoğan, kötü haberlerin iyi haberlere göre en az 7 kat daha hızlı yayıldığını aktardı.

Erdoğan, bazı haberlerin kötülük yaydığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kendime göre önerim, bazı haberlerin 'kötülük haberleri' diyelim bunlara, sansürlü ve belli saatten sonra yayınlanması lazım. Günün herhangi bir saatinde kötülük haberinin insanların karşısına çıkamaması, buna izin verilmemesi lazım. Sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla da aynı şekilde kötülük haberlerinin 16 yaş altındakilerin karşısına gelmemesiyle ilgili tedbirlerin alınmasına ihtiyacımız var. Türkiye bu tedbirlerin öncü ülkesi olmalı. Çünkü bu topraklar kadar bereketli, iyiliği dünyaya yayan bir toplum dünyada yok. Bunu yapması gereken millet biziz. Onun için ben Sayın Bakan'ımıza da bu öncülüğünden dolayı teşekkür ediyorum."

"KÖTÜLÜĞE ALAN DARALTMAMIZ, İYİLİĞE ALAN AÇMAMIZ LAZIM"

Son zamanlarda sivil toplum olarak arzu ettikleri gönüllülük yasa teklifiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, bazı bakanlıkların katkılarını alıp, onlara STK olarak katkı sunduklarını söyledi.

Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gönüllülük yasasını çok önemsiyoruz ama Meclis'in gündeminde kendine nasıl bir yer bulacak onu merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten gönüllülüğün gözetilmesine ihtiyacımız var. Yani kuru kuruya anlatmak, söylemek güzel, hoş ama bir taraftan kurumsal yapıların da işte gönüllülüğün sigortalı olmayı gerektirdiği haller için sigortalanmasına ihtiyacımız var. Gönüllülüğün bir şekilde ödüllendirilmesinin gerektiği yerlerde ödüllendirilmesine ihtiyacımız var.

Bütün çocuklarımızın en küçük yaşlardan itibaren hayatlarını sadece kendileri için değil, arkadaşları, komşuları, akrabaları, yakınlarındaki ihtiyaç sahibi insanlar için de yaşayabileceklerine ikna olmalarına ihtiyacımız var. Dünyada kötülük büyüyor, bunu kabul etmemiz lazım. Allah-u Teala, Kur'an'da bize iyiliklerin emredilmesi ve kötülüklerin yasaklanmasından bahsediyor ve bize bunu emrediyor. Kötülüğe alan daraltmamız, iyiliğe alan açmamız lazım."