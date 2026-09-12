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  • Dışişleri'nden Husilerin saldırısına kınama: Gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı

Dışişleri'nden Husilerin saldırısına kınama: Gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğin yinelendiği belirtilen açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri’nden Husilerin saldırısına kınama: Gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı
AA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.

Irak Hükümeti'nin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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#SUUDİ ARABİSTAN #IRAK

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