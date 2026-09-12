FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/ PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda şüphelilerin bir bölümünün gizli tanıktan elde edilen verilerde kayıtlarının bulunduğu, örgütün mahrem yapılanması içerisindeki isimlerle irtibatlı oldukları belirlendi. Bazı şüphelilerin Bank Asya hesaplarının bulunduğu veya hesaplarındaki para hareketlerinde artış tespit edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerden bazılarının ise örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden biri olarak kullandığı ardışık aranma kayıtlarında yer aldığı, bazı isimlerin de mahrem yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5'i aktif kamu görevlisi 20 şüphelinin tamamı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.
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