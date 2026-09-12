Gençlik Merkezi’ni rüşvet merkezine çevirdi

Özgür Özel'in daha önce "İçişleri Bakanlığı da yapar" sözleriyle destek verdiği tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında, üç kadının skandal ifadeleri ortaya çıktı. Üç kadından biri olan Nilüfer Sezer, "Bana sık sık mesaj atıyordu. Bir kez görüntülenebilen özel fotoğraflar gönderiyordu. Çiçek'in Ankara programları olduğunda geç saatlerde uçak bileti alır, taksiyle otele geçer, sabah da en erken uçakla dönerdim. Tüm masrafları Çiçek öderdi. Maddi ihtiyacım olduğunda Çiçek'ten para istedim. 2026'ya kadar peyderpey göndermeyi sürdürdü." dedi.

ÖZEL ODADA GÖRÜŞME

Gülşah Çetin ise "Bana zaafı olduğu için taleplerimi karşıladı. Bu süreçte önce kardeşim Murat Çetin'i, ardından kız kardeşimin eşi Ümit Durmaz'ı, beni ve annemi belediyede işe aldı. Annemin ayağı kırılınca, belediyede cami temizliğinde görev yapan personeli annemin evine temizliğe gönderdi. Herkesin spor kompleksi sandığı Menderes Gençlik Merkezi'nin en üst katında gizli bir oda vardı. Özel görüşmelerimizi orada yapıyorduk. Bir defasında odada bulunduğumuz sırada Mustafa Pala (İş insanı) ve Rüzgar Sönmez (Başkan Yardımcısı) geldi. Onlar da akıllı telefonlarını dışarıda bıraktı. Masa üzerinde dolar, euro ve Türk lirasından oluşan "balya balya para" gördüm." şeklinde konuştu.

İŞE GİREBİLMEK İÇİN YAZIŞTIM

Avukat Elifnur Gürcü de, "Başkan seçilmesinin ardından belediyede avukatlık teklif etti. Bir süre sonra ise sevgili olmak istedi. Belediyede avukat olabilmek için ise WhatsApp üzerinden yazışmalara cevap verdim. 1,5 ay belediyede çalıştım." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör