İmamoğlu’na, hakaretten 2 yıl hapis cezası
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla bozulan dosya kapsamında yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmasına karar verildi. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan yargılandığı davanın duruşması Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nu 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın cezası takdiri indirim uygulanarak 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca, İmamoğlu'nun söz konusu cezası boyunca, siyasi yasaklı olmasına da hükmetti.
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