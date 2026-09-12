Kalbi bu ülke için çarpan yorulmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün akşam geldiği memleketi Rize'de dün Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Cuma namazı için bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve çocuklara harçlık ve oyuncak veren Erdoğan, namazın ardından Rize Valiliği önünde düzenlenen ve toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Hemşehrilerini selamlayan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ: Sizlerle yeniden bir araya gelmenin, memleketim Rize'de siz kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bize zaman zaman soruyorlar, diyorlar ki, 'Yorulmuyor musun?' Allah aşkına şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabi ki, olmaz. Kalbi bu ülke için bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir ilçe ilçe ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

ŞEHİRLERİMİZİ İHYA EDİYORUZ: Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde; 'Yaylasının dumanını, denizinin balığı, bu derelerin derdi Rize'ye sevdalı.' Bizim de derdimiz, Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun, sizin desteğinizle, itimadınızla sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak, 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

TOKİ PROJELERİNDE GAZA BASTIK: 6 Şubat depremlerinin hemen ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle ve dirençli bir şekilde güvenli bir hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. Bin 221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve 1 caminin, Kendilli Mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik İyidere Millet Bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu Çiftekavak Sanayi Sitesi'nin, 12 bin 500 metrekare alana sahip yeni otobüse terminalimizin, Çamlıhemşin'de 91 konut ve 12 dükkanın temellerini atıyoruz.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI: Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse, bu şehrin dinamiği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan olan şehirler yalnızca binalarda ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek sergi alanlarını genişletecek. El emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretime hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz.

AYDER'İN GÜZELLİKLERİNİ GÖRÜNÜR KILACAĞIZ: Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında, şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azaltacak. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı güvenli ve konforlu hale gelecek. Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız.

SAĞLIKTA BAŞARI HİKAYESİ: Sağlıkta, Rize'den tam bir başarı hikayesi yazdık. Rize'de toplam bin 235 yatak kapasitesine ulaştık. Bin 53 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin yüzde 70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi, en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYA DEVİ YAPMAKTA KARARLIYIZ

Başkan Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan şunları kaydetti: Mücadeleyle geçen 23 yılın sonunda Türkiye; ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda artık sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka gerçekleştirilecek; ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Onlara diyoruz ki: Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız! Kardeşlerim önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu göstermiştir. Terörsüz Türkiye sürecimizde tarihi bir adım attık. Milletimiz, terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hâl böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi hâline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Büyük Türkiye Mutabakatı. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz..



MUHALEFETLE İLGİLENMİYORUZ

Erdoğan, "Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeye bilir, başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleri ile kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için, muhalefetin ne dediği ile ne yaptığı ile biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde, sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde, Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibari görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var" dedi.

ONLARCA YATIRIM

BAŞKAN Erdoğan, törende toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı aşan çok sayıda yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş, Kendirli ve Madenli TOKİ projeleri, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurdu, İkizdere Futbol Sahası, Hemşin Futbol Sahası, Güneysu Spor Kompleksi, İyidere Spor Salonu, Ardeşen Kano ve Rafting Pisti ile hizmet binası, Engindere Futbol Sahası ve Kültür Sokağı yer alıyor. Dolgu alanında oluşturulan Millet Bahçesi'nde ise 6 bin kişilik Millet Camii, Kent Müzesi, Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, sosyal alanlar, 200 kişilik Millet Kıraathanesi, 200 kişilik kütüphane ve Çay Müzesi bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör