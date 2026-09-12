Kurmaylarıyla basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabakalar büyük çekişmeye sahne oluyor. Kadroda yer alan Mustafa Varank da zaman zaman bu karşılaşmalarla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Varank, yeni oynanan bir karşılaşmanın görüntülerini de NSosyal hesabından "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oyuncuların yer aldığı videoda Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca 'Sen git video çek' dediler. Video çekmeye başladım. Neyse" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi