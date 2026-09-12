Oğlunun görüntüleri için suç örgütüyle anlaştı

İzmir'de, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İkinci dalga operasyonda, aralarında belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Başkan Yetişkin ile cinsel içerikli mesajları ortaya çıkan kadın avukatı yönlendirdiği belirlenen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Kuruçaylar Suç Örgütü Lideri Eşref Kuruçay'ın ise yurtdışında olduğu belirlendi. Dosyadaki tespitlere göre müteahhit İsmail Emre Müezzinoğlu, yapı ruhsatı çıkarılması amacıyla, tutuklu Yapı ve Kontrol Müdürü İsmail Fergun Keser aracılığıyla İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdi. Başkanı Yetişkin'in oğluna ait uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının engellenmesi karşılığında, "Emrah Ayverdi Suç Örgütü"nün kaçak işyeri yapmasına göz yumuldu. Sığacık'ta ki 443 metrekarelik arsa, Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un eşine satıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör