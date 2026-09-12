Sanal dünyanın kirli ağına darbe vuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan "C31K" isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 19'u adli süreçteki çocuk, 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda 'çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşmak', 'milli ve manevi değerlere hakaret etmek', 'Türk Bayrağını yakmak', 'hayvanlara eziyet ve öldürme görüntülerini yaymak' ve 'tehdit, şantaj ve hakaret içerikleri paylaşmak' gibi suçları işlediği belirlendi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin ayrıca kamuoyunda tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek aile ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulunduğu tespit edildi. Ankara merkezli olmak üzere 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanırken, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör