Seçil Erzan davası sil baştan

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 102 yıl hapis cezasına çarptırılan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan istinafın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Sanık kürsüsüne gelen Erzan, "3,5 yılın ardından şimdi tekrar yargılanmaya başladığını belirterek, "Tekrar yargılandığım için daha inançlı ve mutluyum. Söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Savcılık ifadem ve mahkemedeki ifadem tutarsız bulunarak savcılık ifadem baz alındı. O dönem yetersiz hukuk desteği vardı, yönlendirmelerle ifade verdim. Tutarlılık ve doğrulukla anlatmak istiyorum" dedi.

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Erzan savunmasının devamında, "1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım" dedi. Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör