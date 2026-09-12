SON DAKİKA I Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Son Dakika Haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı'yla ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör