SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: İnsanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz' diyen Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.
Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."
12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2026
Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla… pic.twitter.com/4Xuj8lR0XU